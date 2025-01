È sempre mercato. Il CorSport: "Assalto Gimenez, il Milan tifa Lille"

Mentre il Milan si giocherà l'accesso diretto agli ottavi di Champions League contro la Dinamo Zagabria, Ibrahimovic, Moncada e Furlani seguiranno con attenzione anche quello che succederà alla Decathlon Arena di Lille tra i padroni di casa ed il Feyenoord di Santiago Gimenez, obiettivo, sogno della dirigenza rossonera per questo calciomercato.

In merito al futuro del messicano Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Assalto Gimenez, il Milan tifa Lille", perché dopo questa notte di Champions, in base anche al risultato del Maksimir, il Diavolo cercherà di affondare il colpo decisivo sul 29 biancorosso. Ma perché tifare Lille? Perché in caso di vittoria dei francesi il Feyenoord rimarrebbe fuori dalle prime 8 della Champions League, col rischio addirittura di scivolare fuori dai playoff ma solo per via di una serie di combinazioni di risultati, al difficili.