È un Milan perennemente sulle montagne russe. Tuttosport: "Pochi allenamenti, numerosi black-out"

Dopo le ottime prestazioni contro Inter, Roma ed Empoli, ecco che il Milan è tornato a vivere sulle montagne russe perdendo una partita incredibile a Rotterdam, non tanto perché l'avversario approcciava a questa partita in condizioni pietose dopo aver perso il suo miglior giocatore ed esonerato l'allenatore a 48 ore dalla partita, ma perché non è mai realmente sceso in campo, mettendo in mostra le solite lacune di una squadra che di questo passo non va da nessuna parte.

Il primo ad esserne consapevole è Sergio Conceiçao, l'ultimo dei colpevoli, dato che da quando è arrivato sta cercando di aggiustare questa situazione senza venire però realmente supportato dai suoi giocatori, o almeno questo è quello che sembrerebbe. In merito a questo momento del Milan, che oramai dura dall'inizio della stagione, Tuttosport ha titolato: "Pochi allenamenti, numerosi black-out".