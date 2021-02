Europa League, Tuttosport in prima pagina: "Beffa Milan, finisce 2-2. Roma ok, Napoli ko"

Spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport alle italiane impegnate ieri in Europa League. "Beffa Milan, finisce 2-2. Roma ok, Napoli ko". Pari dei rossoneri in casa della Stella Rossa. Vittoria in trasferta per i giallorossi (2-0 in casa del Braga) e sconfitta per 2-0 degli azzurri contro il Granada. Intanto Berlusconi sorprende tutti: "A volte mi sono ritrovato a tifare Inter".