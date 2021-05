Europei, Ibra sta facendo di tutto per rientrare tra i convocati della Svezia

"Non è finita finché non lo decido io", ha scritto Ibrahimovic sui social. Come riporta Tuttosport, Zlatan sta facendo l'impossibile per poter rientrare tra i convocati della sua Svezia ai prossimi Europei. Ma il tempo stringe: il commissario tecnico Janne Andersson, ingatti, ha tempo fino al 1° giugno per consegnare all'UEFA le liste definitive.