Eurorivale. Il CorSport sulla Roma a una settimana dal Lecce: "Azmoun fuori, gli altri ci provano"

vedi letture

La Roma sarà avversaria del Milan nei quarti di finale di Europa League. Per questo motivo già da adesso, anche se mancano due settimane e mezzo alla gara di andata di San Siro, che si giocherà giovedì 11 aprile, i rossoneri monitorano la situazione in casa giallorossa. Oggi il Corriere dello Sport fa un po' il punto sulle condizioni della squadra di De Rossi e in particolare dei giocatori infortunati, o con la nazionale o vittime di situazioni pregresse. Il CorSport scrive così: "Azmoun fuori, gli altri ci provano". Il riferimento è alla partita che la Roma giocherà a Lecce il giorno di Pasquetta, nel prossimo turno di campionato.

Sardar Azmoun, attaccante iraniano, è l'unico certo di non esserci. Già dal ritiro della sua nazionale aveva espresso i suoi dubbi e la sua amarezza per lo stop subito. La Roma però ancora non lo ha visto: Azmoun è rimasto in Iran per seguire la selezione in Turkmenistan dove si giocherà una gara importante in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali. Quindi tornerà nella capitale e verrà sottoposto a esami approfonditi. Smalling, Renato Sanches e Kristensen erano pronti a rientrare in gruppo mentre sono da capire le condizioni di N'Dicka, Spinazzola e Baldanzi, fermati da problemi muscolari. Tutti, compreso Dybala, possono farcela per Lecce.