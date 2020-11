Fiorentina, La Nazione: "Rebic-Milan, la quota beffa versata ai viola che accende la sfida"

"Rebic-Milan, la quota beffa versata ai viola che accende la sfida". Lo scrive il quotidiano La Nazione dopo la notizia, rimbalzata ieri dalla Germania, relativa alle cifre dell'acquisto dell'attaccante da parte del Milan. I rossoneri hanno valutato il giocatore 5 milioni di euro, poi versati all'Eintracht, che a sua volta ha pagato 3 milioni Andre Silva: i due club hanno così ridotto a due milioni e mezzo la quota per il club toscano cui spettava il 50% dei diritti della futura cessione del croato. Nessun commento da Firenze, ma domani a Milano i dirigenti di Commisso parleranno anche di questo con i colleghi rossoneri. Da notare che proprio Pezzella e Milenkovic, in estate richiestissimi dal Milan, dovranno occuparsi di Rebic in campo, che certamente giocherà infischiandosene della quota parte di 2,5 milioni.