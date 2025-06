Fiorentina, si alza il pressing su Kean. Il Corriere Fiorentino: "United, Milan e Arabia le pretendenti"

Si avvicina il primo di luglio e di conseguenza si alza il pressing sul bomber della Fiorentina Moise Kean. La clausola da 52 milioni del centravanti sarà valida proprio nei primi 15 giorni del prossimo mese e come scrive in apertura il Corriere Fiorentino, per Kean c'è già la fila o quasi: Allegri farebbe carte false per riprenderselo e portarlo al Milan; il Manchester United è a caccia di una punta; infine c'è sempre la tentazione araba - l'Al-Qadisiyya nella fattispecie - che potrebbero tentarlo con un'offerta faraonica.

Intanto, in casa Fiorentina è il giorno di Edin Dzeko. In mattinata il bomber bosniaco si recherà a Villa Stuart per le consuete visite mediche di rito. Finite quelle un van sarà fuori dalla struttura ad aspettarlo per portarlo a Firenze, dove si recherà immediatamente al Viola Park per mettere nero su bianco l’accordo ed iniziare la nuova avventura in maglia gigliata. Nonostante i 39 anni di età, Dzeko sbarca nuovamente in Serie A forte di un’esperienza al Fenerbahce che lo ha portato in due anni a mettere a referto 46 reti in 99 presenze. Il centravanti ex Roma ed Inter ha firmato un accordo annuale con i viola con opzione sul secondo e guadagnerà una cifra intorno a 1,8 milioni a stagione.