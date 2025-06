Il QS sul Milan: "Da Theo a Leao. Stelle in bilico e porte girevoli sul mercato. Il Como ci prova per Morata"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Da Theo a Leao. Stelle in bilico e porte girevoli sul mercato". Continuano le voci di mercato su diversi giocatori rossoneri, tra cui anche Theo Hernandez e Rafael Leao. Nella giornata di ieri, a Casa Milan si è rivisto l'intermediario dell'Al Hilal che prosegue il suo pressing per convincere il terzino francese, il quale però continua a ribadire di non voler andare a giocare in Arabia Saudita. Sul portoghese c'è invece sempre il Bayern Monaco, ma serve un'offerta davvero rinunciabile per convincere il Milan a dare l'ok alla cessione.

In casa rossonera c'è poi da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata, attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026. Sulle sue tracce c'è il Como del suo amico Cesc Fabregas che, dopo l'oneroso acquisto del croato Baturina, vuole provare a portare sulle sponde del lago anche l'attaccante spagnolo.