Tuttosport: "Leao, il Milan fa muro. Ma il Bayern fa sul serio"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Leao, il Milan fa muro. Ma il Bayern fa sul serio". Con Nico Wlliams che è sempre più diretto verso il Barcellona, il club tedesco, che cerca un attaccante esterno di sinistra, potrebbe presto tornare alla carica per Rafael Leao. I tedeschi sono pronti a offrire 60 milioni di euro, cifra che non basterà a convincere il Diavolo che per sedersi al tavolo a parlare del portoghese pretende almeno 80 milioni. In via Aldo Rossi non vogliono cedere il loro numero 10, a meno che non arrivi un'offerta monstre davvero irrinunciabile.

Chi è invece sicuramente in uscita è Theo Hernandez: nella giornata di ieri a Casa Milan si è rivisto l'intermediario che sta portando avanti la trattativa per il possibile trasferimento del francese all'Al Hilal, ma il giocatore non ha cambiato idea e continua a ripetere che non vuole andare a giocare in Arabia Saudita.