Gazzetta: "Xhaka, sì al Diavolo. Granit primo assist: vuole solo il Milan. Poi tutto su Guerra"

"Xhaka, sì al Diavolo. Granit primo assist: vuole solo il Milan. Poi tutto su Guerra": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista svizzero è in pressing sul Bayer Leverkusen e spinge per trasferirsi in rossonero. Va però ancora trovata la quadra tra i due club: il Diavolo offre 10 milioni di euro per il 33enne, mentre i tedeschi pretendono qualcosa in più.

Oltre a Xhaka, il Milan segue poi con grande attenzione un altro centrocampista, vale a dire Javi Guerra del Valencia. Gli spagnolo vogliono almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Ci sarà da trattare per entrambi, ma in via Aldo Rossi puntano a chiudere sia per Xhaka che per Guerra.