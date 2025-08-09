Il QS titola: "Milan a caccia in Premier: fiutato l'affare Hojlund"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan a caccia in Premier: fiutato l'affare Hojlund". I rossoneri sono sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez e negli ultimi giorni sembrano aver virato con decisione da Dusan Vlahovic a Rasmus Hojlund, centravanti che il Manchester United vorrebbe cedere visto l'imminente arrivo di Benjamin Sesko.
Il Diavolo è molto interessato al danese, soprattutto dopo che i Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. La strada è ancora lunga perchè va trovato ancora l'accordo sia con il giocatore che con lo United, ma il Milan è fortemente interessato a Hojlund che in carriera ha già giocato in Italia con la maglia dell'Atalanta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan