Il QS titola: "Milan a caccia in Premier: fiutato l'affare Hojlund"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan a caccia in Premier: fiutato l'affare Hojlund". I rossoneri sono sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez e negli ultimi giorni sembrano aver virato con decisione da Dusan Vlahovic a Rasmus Hojlund, centravanti che il Manchester United vorrebbe cedere visto l'imminente arrivo di Benjamin Sesko.

Il Diavolo è molto interessato al danese, soprattutto dopo che i Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. La strada è ancora lunga perchè va trovato ancora l'accordo sia con il giocatore che con lo United, ma il Milan è fortemente interessato a Hojlund che in carriera ha già giocato in Italia con la maglia dell'Atalanta.

