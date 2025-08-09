Tuttosport: "Il Milan cerca di convincere Hojlund, ma Allegri non molla Vlahovic"
"Il Milan cerca di convincere Hojlund, ma Allegri non molla Vlahovic": scrive così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi è al lavoro da qualche giorno per convincere Rasmus Hojlund ad accettare il trasferimento in rossonero. L'attaccante danese, che in passato ha già giocato in Italia con la maglia dell'Atalanta, per ora però ha fatto sapere di voler restare al Manchester United e giocarsi le sue carte nonostante la folta concorrenza in attacco.
Il Diavolo non ha comunque mollato ancora la presa su Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dalla Juventus che piace molto a Max Allegri, suo ex allenatore in bianconero. C'è però un grosso ostacolo da superare in questa trattativa, cioè l'elevato ingaggio del serbo che oggi guadagna 12 milioni di euro, una cifra che il Milan non può nemmeno lontanamente garantirgli.
