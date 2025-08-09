La Gazzetta in prima pagina: "Hojlund, pressing Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Hojlund, pressing Milan". I rossoneri hanno virato con decisione su Rasmus Hojlund per rinforzare l'attacco e ora solo al lavoro per convincere il danese ad accettare il trasferimento a Milanello. Il giocatore, al momento, continua a ripetere di voler restare al Manchester United nonostante la foltissima concorrenza.

Il club inglese però non la pensa allo stesso modo e sta cercando una nuova sistemazione per l'ex Atalanta. I Red Devils hanno aperto nelle scorse ore al prestito con diritto di riscatto e sta già parlando con il Milan per trovare un accordo. Il Diavolo vorrebbe tenere la cifra complessiva dell'operazione sotto i 40 milioni di euro.

