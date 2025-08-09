Tuttosport: "Il Milan per Hojlund schiera pure Ibra"

di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan per Hojlund schiera pure Ibra". Il Diavolo è in forte pressing su Rasmus Hojlund, diventato ora primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Max Allegri. Il giocatore danese è rimasto spiazzato dalla scelta del Manchester United di scaricarlo dopo aver preso Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro. 

L'attaccante ha espresso più volte nelle scorse settimana la sua voglia di restare ai Red Devils e giocarsi le sue carte. Per convincerlo sarebbe sceso in campo anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan. Operazione complessiva da 45 milioni di euro in prestito oneroso (5-6 milioni) con diritto di riscatto. 
 