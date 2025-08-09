Tuttosport: "Il Milan per Hojlund schiera pure Ibra"
MilanNews.it
L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan per Hojlund schiera pure Ibra". Il Diavolo è in forte pressing su Rasmus Hojlund, diventato ora primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Max Allegri. Il giocatore danese è rimasto spiazzato dalla scelta del Manchester United di scaricarlo dopo aver preso Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro.
L'attaccante ha espresso più volte nelle scorse settimana la sua voglia di restare ai Red Devils e giocarsi le sue carte. Per convincerlo sarebbe sceso in campo anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan. Operazione complessiva da 45 milioni di euro in prestito oneroso (5-6 milioni) con diritto di riscatto.
Pubblicità
Rassegna Stampa
La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
4 Milan in pressing per il sì di Hojlund. Con lo United si tratta sulla cifra totale tra prestito e riscatto
Primo Piano
Milan in pressing per il sì di Hojlund. Con lo United si tratta sulla cifra totale tra prestito e riscatto
Modric a DAZN: "Ho ancora dei sogni calcistici, ed è anche per questo che sono venuto al Milan. Qui per vincere trofei"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com