Milan, Tare al lavoro per chiudere in fretta per Athekame
Il Milan non sta lavorando solo sul fronte attaccante, con Rasmus Hojlund favorito su Dusan Vlahovic, ma il ds Igli Tare punta a chiudere in fretta anche la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'obiettivo del club rossonero è di chiudere per il terzino destro svizzero entro la fine di questa settimana: adesso si è complicato, ma non è del tutto impossibile.
Qualche giorno fa sembrava quasi tutto fatto per la fumata bianca, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato, vale a dire la richiesta dello Young Boys che ora chiede qualcosina in più rispetto ai dieci milioni di euro che voleva inizialmente. La "colpa" è di un club francese che ha offerto 13 milioni di euro per Athekame, il quale però continua a volere solo il Milan.
