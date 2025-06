Milan, in salita la trattativa con il Napoli per Musah. Può inserirsi in West Ham

vedi letture

L'intesa sembrava essere ad un passo qualche giorno fa e invece è sempre più in salita la trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le due società non trovano l'accordo sui bonus: il Diavolo vuol bonus facili da raggiungere per superare i 25 milioni di euro, mentre il club di De Laurentiis non intende andare sopra i 20 milioni fissi più una parte variabile legata a trofei.

Al momento è tutto fermo, nè Milan nè Napoli si muovono dalla loro posizione e per questo il rischio che tutto salti è concreto. A questo punto non è escluso l'inserimento di qualche altra squadra, come per esempio il West Ham che ha messo gli occhi sul centrocampista americano.