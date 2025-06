Gazzetta: "Theo, l'Arabia insiste. L'Al Hilal rilancia, Hernandez ci pensa: in rossonero è fuori"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Theo, l'Arabia insiste. L'Al Hilal rilancia, Hernandez ci pensa: in rossonero è fuori". L'interesse del club arabo per il terzino rossonero resta vivo e nella giornata di ieri si è visto a Casa Milan l'intermediario della trattativa, Federico Pastorello. L'Al Hilal ha provato a prenderlo ad inizio giugno per portarlo al Mondiale per Club, ma l'affare non è andato in porto. Ma ci riproveranno ancora nelle prossime settimane prchè il francese è a prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra.

Gli arabi stanno spingendo per convincere il francese che non rientra più nei piani del Milan. Nell'anno che porta ai Mondiali, Theo Hernandez non può assolutamente permettersi di non giocare e quindi in via Aldo Rossi sperano che possa presto accettare la corte dell'Al Hilal. Il giocatore spera sempre nella chiamata di qualche top club europeo, che però dovrà offrire sempre almeno 30 milioni di euro, cioè la cifra che il Diavolo per il suo cartellino.