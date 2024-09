Fonseca non è ancora soddisfatto. Tuttosport: "Siamo lontani dal calcio che voglio"

vedi letture

Quella di stasera contro il Lecce è una partita fondamentale per il proseguo della stagione del Milan, perché la formazione di Paulo Fonseca potrà tanto toccare le stelle raggiungendo il Torino in cima alla classifica in caso di vittoria, come tornare con i piedi per terra (ed al centro delle critiche) nel momento in cui il risultato dovesse essere diverso da questo.

La prestazione nel derby è stata senza ombra di dubbio la migliore dall'inizio del campionato, eppure Paulo Fonseca non è ancora soddisfatto a pieno della sua squadra. Tuttosport ha infatti argomentato riprendendo le parole di ieri del portoghese in conferenza stampa, che potremmo dire essersi lasciato andare ad un piccolo sfogo, convinto però che questo Milan possa puntare al massimo campionato: "Siamo lontani dal calcio che voglio; contro l’Inter non abbiamo avuto tanti momenti di organizzazione, ma di transizione, prendevamo palla e andavamo in avanti: il Milan è una squadra che deve giocare più tempo nella metà campo offensiva. Sullo scudetto continuo a dire quello che ho detto il primo giorno: al Milan dobbiamo pensare allo scudetto, non possiamo pensare ad altro - ha sottolineato -. Abraham ha un'energia contagiosa, è importante avere giocatori come lui e Morata che portano ambizione ed energia alla squadra, anche negli allenamenti".