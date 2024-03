Gazzetta - Alphonso Davies verso il Real? Theo Hernandez primo obiettivo del Bayern Monaco per sostituirlo

vedi letture

Alphonso Davies si è promesso al Real Madrid dove potrebbe trasferirsi già questa estate. E in questo caso il Bayern Monaco dovrebbe prendere un nuovo terzino sinistro titolare e il primo nome della lista è quello di Theo Hernandez. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in Germania si parla già di un possibile affare da 60 -70 milioni di euro.

Difficilmente però il Milan, che ritiene comunque il francese incedibile e che presto punta ad iniziare i colloqui con l'entourage del giocatore francese per parlare del rinnovo del contratto che scade nel 2026, si sederebbe al tavolo a queste cifre. E' ragionevole ipotizzare che i rossoneri, per dare l'eventuale via libera alla partenza di Theo, non vogliano scendere sotto ai 100 milioni.