Gazzetta: "Anche Kjaer finisce ko. Quanti guai muscolari"

In casa rossonera c'è grande soddisfazione per l'inizio di campionato, ma allo stesso tempo c'è un po' di preoccupazione per i tanti infortunati che ci sono già stati tra i giocatori del Milan. In merito a questo tema, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Anche Kjaer finisce ko. Quanti guai muscolari". Il danese, che ieri contro la Juventus si è infortunato ai flessori della coscia destra, si unisce ad altri compagni di squadra che sono stati costretti a fermarsi per problemi muscolare, come Calabria, Krunic e Bakayoko. A loro si aggiungono poi Ibrahimovic e Giroud, out rispettivamente per un'infiammazione al tendine d'Achille e per un problema alla schiena.