Gazzetta: "Attrazione diabolica. Tutto su Rashford. Ieri il contatto: ostacolo ingaggio, il club ci crede"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Attrazione diabolica. Tutto su Rashford. Ieri il contatto: ostacolo ingaggio, il club ci crede". Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United, è la prima scelta del Milan per rinforzare il suo reparto offensivo a gennaio. A fargli posto in rosa potrebbe essere Noah Okafor, il quale è finito nel mirino del Lipsia. C'è però il grande ostacolo dell'ingaggio perchè l'inglese guadagna tanto (circa 13 milioni di euro netti a stagione).

Lo United dovrebbe dare una mano importante nel pagamento dello stipendio, così come il giocatore dovrebbe rinunciare a qualcosa, ma per portarlo a Milanello servirà comunque uno sforzo economico importante anche da parte del Milan. Per quanto riguarda la formula, l'opzione più semplice da percorrere è quella del prestito secco, mentre se i rossoneri volessero inserire il diritto di riscatto ci sarebbe da trovare un accordo sullo stipendio per gli anni successivi.