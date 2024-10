Gazzetta - Bologna-Milan, per la Lega la gara si deve giocare: l'ordinanza del sindaco non sarebbe stata concordata col prefetto

Nelle prossime ore si saprà se Bologna-Milan si giocherà e dove, ma intorno a questa partita in programma domani alle 18 si è scatenato un vero proprio caos. Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando il sindaco bolognese Matteo Lepore ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione della partita per motivi di ordine pubblico a seguito dell'alluvione che ha colpito la città nei giorni scorsi.

Immediata, però, è arrivata la replica della Lega Serie A, per la quale la gara si deve giocare. Anche perchè l'ordinanza non sarebbe stata concordata con il prefetto, ma sarebbe frutto di un'iniziativa autonoma del primo cittadino, che si sarebbe avvalso in maniera interpretativa della normativa prevista per il Covid in materia di rinvio per esigenze sanitarie. In pratica, il sindaco non ha il potere di annullare una gara di Serie A, compito che spetta solo all'ente organizzatore, vale a dire la Lega Serie A.