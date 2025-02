Gazzetta - Calabria saluta il Milan: andrà a titolo gratuito al Bologna

Dopo tanti anni nel settore giovanile rossonero e undici stagioni ufficialmente in rosa, Davide Calabria è pronto a salutare il Milan: nelle prossime ore, infatti, il terzino italiano lascerà il club di via Aldo Rossi a titolo gratuito e si trasferirà al Bologna. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questa stagione l'ormai ex capitano milanista ha trovato poco spazio, chiuso prima da Emerson Royal e ora da Kyle Walker, arrivato pochi giorni fa dal Manchester City.

Con la maglia del Milan, Calabria ha collezionato in totale 272 presenze, di cui 228 da titolare, e segnato 10 gol. In rossonero ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-2022 e una Supercoppa Italiana quest'anno. Il suo esordio assoluto in gare ufficiali con il Diavolo è avvenuto il 30 maggio 2015 in un Atalanta-Milan 1-3 di Serie A.