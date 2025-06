Il Milan si rifà il look. La Gazzetta: "Leoni per alzare il muro. Xhaka-Jashari al comando"

In teoria non sarebbe in atto nessuna rivoluzione dalle parti di Casa Milan, ma gli ultimi movimenti di calciomercato del club rossonero, soprattutto in uscita, lasciando intendere tutt'altro. Nelle scorse settimane il Diavolo ha salutato una colonna portante della sua formazione titolare come Tijjani Reijnders, e in questi giorni dovrebbe dire addio ad uno degli eroi dell'ultimo scudetto, Theo Hernandez.

L'idea è quella di sostituirli al meglio e di aggiungere anche altri rinforzi alla formazione di Max Allegri, con l'obiettivo di tornare ad essere subito competitivi. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha parlato di un Milan che si rifà il look, facendo ovviamente i nomi dei principali obiettivi di mercato rossoneri titolando "Leoni per alzare il muro. Xhaka-Jashari al comando".