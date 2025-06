Corvino l'ha voluto a Lecce. Tuttosport: "Camarda va dal prof Di Francesco"

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di Serie B per Francesco Camarda, che alla fine avrà invece un'importante opportunità in Serie A per crescere e farsi trovare per il Milan. Per un momento, complice anche l'oramai imminente uscita di Lorenzo Lucca, si pensava che il classe 2008 potesse fare al caso dell'Udinese, ma invece il giovane attaccante rossonero diventerà un nuovo calciatore del Lecce, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Camarda va dal prof Di Francesco", neo allenatore dei salentini per l'appunto, che in carriera ha saputo lavorare bene e plasmare diversi talenti, soprattutto a Sassuolo, proprio come il direttore Pantaleo Corvino, certo che a Lecce il ragazzo possa trovarsi bene ed esplodere una volta e per tutte.