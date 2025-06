La rivoluzione rossonera. La Gazzetta: "Milan, difesa al Max"

Nel corso della presentazione (ufficiosa) di Igli Tare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani non ha voluto utilizzare la parola rivoluzione per il Milan, ma la sensazione è che dalle parti di via Aldo Rossi sia in atto proprio un processo del genere. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders e quella oramai prossima di Theo Hernandez, la formazione rossonera si appresa ad essere finalmente protagonista nel calciomercato con gli acquisti.

Si parla di due terzini, uno per lato, due centrocampisti oltre Modric ed una prima punta per andare a rinforzare e completare una rosa con l'obiettivo che possa essere competitiva fin da subito. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sporto ha titolato "Milan, difesa al Max", soffermandosi dunque sul reparto arretrato che vede Giovanni Leoni del Parma e Guela Doué dello Strasburgo, fratello della stella del PSG Desiré, i due obiettivi principali della società rossonera.