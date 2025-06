Allegri ha deciso. Il Cor Sport: "La prima scelta di Max è Jashari. L'offerta è da 30"

Igli Tare è stato chiaro: l'intenzione è quella di creare un instant team che possa tornare ad essere subito competitivo prima in Italia e poi in Europa, l'habitat naturale del Milan. Per questo motivo sulla lista del direttore sportivo rossonero ci sarebbero finiti solo nomi di qualità, giocatori che permetterebbero alla formazione rossonera di rinforzarsi nonostante le uscite importanti di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, oramai prossima.

Fra tutti i nomi che sono stati fatti in questi giorni, però, uno in particolare convincerebbe più di qualunque altro Massimiliano Allegri, quello del giovane centrocampista svizzero del Club Bruges Ardon Jashari. In merito a questa delicata trattativa con il club belga, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "La prima scelta di Max è Jashari. L'offerta è da 30", dopo che inizialmente il Milan si era spinto intorno ai 25.