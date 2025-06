Il Milan prepara l'assalto a Jashari. Tuttosport: "Offerti 27 milioni"

Ardon Jashari è il prescelto di Igli Tare e Massimiliano Allegri per la mediana del Milan. Affiancato a giocatori esperti come Modric e Xhaka (?), suo connazionale, il centrocampista classe 2002 potrebbe seguire le orme di Tijjani Reijnders, diventando uno dei giocatori più forti ed amati in rosa.

Ovviamente bisogna prima vedere se effettivamente lo svizzero vestirà la maglia rossonera, dato che come al solito quella col Club Bruges si pronostica essere non una trattativa ma una vera e propria telenovela. Il Corriere dello Sport questa mattina scrive "Offerti 27 milioni", riferendosi all'ultima offerta del Milan per Jashari, ma dal Belgio trapelano voci secondo le quali il club nerazzurro ne vorrebbe addirittura 40. Insomma, c'è da trattare, con il club rossonero pronto a studiare e preparare l'assalto decisivo a Jashari.