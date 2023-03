Gazzetta: "Cardinale in settimana sarà a Milano. In agenda la solita priorità: lo stadio"

MilanNews.it

"Cardinale in settimana sarà a Milano. In agenda la solita priorità: lo stadio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei prossimi giorni il numero uno di RedBird è atteso in Italia con l'obiettivo di dare un'accelerata alla questione nuovo stadio. Il Milan vuole decidere su quale area costruire il nuovo impianto entro aprile. Quattro zone in corsa: La Maura, Sesto San Giovanni, San Donato e Assago-Rozzano.