Gazzetta - Cardinale tra nuovo stadio e risultati sportivi: l'obiettivo è svegliare questo "gigante addormentato"

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan di Cardinale è modellato sulla sostenibilità, ma al centro del progetto rimangono i risultati sportivi. Il Milan è un "gigante buono", come aveva detto il numero uno di RedBird, che va svegliato principalmente fuori dal campo. Per questo il club rossonero ha la necessità di uno stadio moderno e di proprietà, senza l'Inter. Necessità che sta diventando urgenza con Cardinale che si è mosso in prima persona incontrando il sindaco di Milano Sala e il governatore della Lombardia Fontana per dare un'accelerata su La Maura.