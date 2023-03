Gazzetta: "Certezza Giroud: nessuno alla sua età segna tanto in Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Certezza Giroud: nessuno alla sua età segna tanto in Europa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centravanti francese è il giocatore più anziano ad aver realizzato almeno otto gol nei cinque grandi tornei europei. Inoltre, da inizio 2023, il numero 9 rossonero ha segnato tre gol (tutti di testa) e nello stesso periodo nessuno ne ha segnati di più in questo modo nei top-5 campionati europei (3 anche per Osimhen e Doekhi dell’Union Berlino).