Gazzetta - Cessione Milan a Investcorp, due team al lavoro: uno si occupa della due diligence e uno del business plan

Investcorp è in trattativa esclusiva con Elliott per l'acquisto del Milan. Le negoziazioni vanno avanti spedite e presto potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono due team distini al lavoro: il primo si sta occupando della due diligence, cioè l'analisi dei conti del club di via Aldo Rossi, mentre il secondo sta lavorando al business plan, ossia i contenuti e le caratteristiche del progetto.