Gazzetta: "Diavolo dove sei finito? Giroud stecca, Ibra ko. Pioli ancora senza gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Diavolo dove sei finito? Giroud stecca, Ibra ko. Pioli ancora senza gol". Ieri in casa del Torino, il Milan ha portato a casa il secondo pareggio fila per 0-0, confermando le sue difficoltà ad andare in gol in questo momento della stagione. Ancora a secco il francese, mentre lo svedese è out per un problema di sovraccarico al ginocchio.