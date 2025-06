Gazzetta: "E' finita con Theo. Pugno duro Milan, il francese al bivio: Atletico o è fuori"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "E' finita con Theo. Pugno duro Milan, il francese al bivio: Atletico o è fuori". In casa rossonera continua a tenere banco il caso di Theo Hernandez che nei giorni scorsi sembrava essere ad un passo dall'Atletico Madrid, ma poi ad un certo punto gli spagnoli hanno interrotto il dialogo con il Diavolo e così non è arrivata la fumata bianca. Ufficialmente l'affare è saltato in quanto i due club non hanno trovato l'accordo economico, ma dietro al ripensamento dei Colchoneros ci sarebbero i tifosi che non rivorrebbero Theo che, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, nel 2017 ha deciso di andare al Real Madrid.

Il Milan ha le idee chiare sul francese: non fa parte del progetto tecnico milanista e quindi va trovata una soluzione entro la fine del mercato estivo. Anche perchè questo è l'anno che porta al Mondiale e restare in panchina o in tribuna per tutta la stagione non conviene assolutamente al terzino. I rossoneri sono pronti a tenerlo fuori da tutte le amichevoli estive per fargli capire ancora di più che deve trovarsi una squadra. Ieri il suo agente ha riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid e in via Aldo Rossi sperano di ricevere presto notizie positive.