Milan, programmata una nuova amichevole estiva: il 10 agosto contro il Chelsea

L'estate del Milan si arricchisce di una nuova amichevole: dopo la tournée in Asia, durante la quale sono in programma le gare contro Arsenal (il 23 luglio a Singapore), Liverpool (il 26 luglio a Hong Kong) e il Perth Glory (il 31 luglio a Perth, in Australia), i rossoneri saranno impegnati il 9 luglio a Dublino contro il Leeds e il giorno dopo contro il Chelsea sempre in Irlanda. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Questo, ad oggi, il programma delle amichevoli estive del Milan:

23 luglio contro l'Arsenal a Singapore

26 luglio contro il Liverpool a Hong Kong

31 luglio contro il Perth Glory a Perth (Australia)

9 agosto contro il Leeds a Dublino

10 agosto contro il Chelsea a Dublino