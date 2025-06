Mercato Milan, Tuttosport: "Assalto a Jashari, però il Bruges spara alto: 40 milioni"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Assalto a Jashari, però il Bruges spara alto: 40 milioni". I rossoneri, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo la cessione a titolo definitivo di Tijjani Reijnders al Manchester City, sono fortemente interessati ad Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 che milita nel Club Brugge. I contatti con l'entourage del giocatore stanno andando avanti, ma dal Belgio sono arrivate le prime notizie in merito alla valutazione che il club belga fa del suo gioiello: 40 milioni di euro.

Una cifra esagerata secondo il Milan che proverà ad abbassare la richiesta del Club Brugge, il quale però è un osso duro come ha già dimostrato qualche anno fa nella trattativa infinita che poi ha portato Charles De Ketelaere in rossonero. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno tenendo d'occhio anche altri profli per il centrocampo come per esempio Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.