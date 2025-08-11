Il CorSport in prima pagina: "Il Milan prende De Winter"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan prende De Winter". In poche ore il Diavolo ha trovato il sostituto di Malick Thiaw che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Newcastle: si tratta di Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa e della nazionale belga. L'accordo tra i due club è stato trovato a 20 milioni di euro. Ieri pomeriggio a Londra, intanto, la squadra di Max Allegri ha giocato la sua ultima amichevole stagione, perdendo 4-1 in casa del Chelsea (il Milan ha giocato per più di un'ora in 10 per l'espulsione di Coubis).

Ecco il tabellino dell'amichevole Chelsea-Milan:

CHELSEA - MILAN 4-1

RETI: 5' aut. Coubis, 8' Joao Pedro, 67' rig. e 90' Delap, 70' Fofana

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (61' Gusto), Adarabioyo (71' Hato), Chalobah (56' Acheampong), Cucurella; Caicedo (73' Essugo), Enzo Fernandez (61' Santos); Pedro Neto (71' Walsh), Palmer (61' Estevao), Gittens (73' George); Joao Pedro (60' Delap). A disp.: Jorgensen, Slonina, Anselmino, Rak-Sakyi, Antwi. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci (46' Modric), Fofana; Musah (73' Dutu), Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Gabbia. All. Allegri.

ARBITRO: Michael Salisbury

ASSISTENTI: Hatzidakis-Cook

IV UFFICIALE: Smith

NOTE: espulso Coubis al 19' per gioco falloso. Ammonito Maignan.