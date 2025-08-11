Il Milan è sicuro di avere in pugno Athekame: è atteso in Italia nei prossimi giorni

Il Milan è sicuro di avere in pugno Athekame: è atteso in Italia nei prossimi giorniMilanNews.it
Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Milan è sicuro di avere in pugno Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys che nei piani rossoneri sbarcherà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che si tratta di un'operazione che porterà nelle casse del club svizzero 10,5 milioni di euro, bonus compresi

In questa trattativa è stata decisiva la volontà di Athekame che da settimane ormai spinge per trasferirsi al Milan, tanto da aver rifiutato anche una proposta importante arrivata da un club francese. Ieri il terzino svizzero dovrebbe aver giocato la sua ultima partita contro la Young Boys: 13' nello 0-0 contro il Sion. 
 