Milan, caccia al sostituto di Thiaw: si pensa a De Winter o a un'occasione in Premier
Dopo aver definito la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, bonus compresi, il Milan deve ora prendere un nuovo difensore centrale: Giovanni Leoni del Parma, accostato spesso ai rossoneri, viene considerato troppo costoso, mentre Pietro Comuzzo, per il quale sono state chieste informazioni alla Fiorentina, non sembra essere un nome così caldo. Una chiamata è stata fatta anche al Genoa per Koni De Winter, su cui c'è anche l'Inter.
I dirigenti milanisti stanno sondando però anche il mercato estero, in particolare quello della Premier League, alla ricerca di qualche occasione. L'idea è di valutare qualche esubero di una big come il Chelsea dove gente come Trevor Chalobah, Renato Veiga e Axel Duasi non rientrano nei piani. Sempre a Londra, sponda Arsenal, c'è Kiwior che piace da tempo al Milan, ma i Gunners chiedono 35 milioni per lasciarlo partire. Occhio poi a Nikola Milenkovic, ex difensore della Fiorentina che è reduce da una grandissima stagione al Nottingham Forest.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan