Milan, De Winter non basta: per il CorSera serve un altro difensore centrale

Il Milan ha accelerato per Koni De Winter e nelle prossime ore l'affare con il Genoa verrà chiuso definitivamente. I rossoneri hanno messo sul piatto 20 milioni di euro, superando così la concorrenza dell'Inter che era anche lei sulle tracce del belga classe 2002. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole di Max Allegri dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Chelsea di ieri pomeriggio: "Abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori: tre difensori per giocare domenica li abbiamo. Se arriverà qualcuno questa settimana, bene. Altrimenti aspetteremo".

De Winter arriverà già nei prossimi giorni, ma non sarà l'unico innesto in difesa visto che il tecnico livornese ha usato spesso la difesa a tre nelle amichevoli estive. Al momento in rosa ci sono Gabbia, Pavlovic e Tomori a cui si aggiungerà molto presto anche De Winter. Quattro difensori però non possono bastare per una stagione intera con la difesa a tre, per questo il Milan sta cercando un altro centrale da prendere.

