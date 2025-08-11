Tuttosport titola: "Ahi Milan. Però ecco De Winter"
"Ahi Milan. Però ecco De Winter": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Diavolo ha giocatore ieri pomeriggio la sua ultima amichevole estiva, perdendo 4-1 in casa del Chelsea. Sotto di due gol, i rossoneri sono rimasti poi in 10 al 19' per l'espulsione di Coubis. Da segnalare nel secondo tempo l'esordio di Luka Modric, mentre l'unica rete milanista è stata segnata da Fofana.
Il Milan si consola però un nuovo colpo di mercato praticamente chiuso: mancano da definire gli ultimi dettagli, ma i rossoneri hanno praticamente chiuso l'arrivo a Milanello di Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa. Superata la concorrenza dell'Inter, il giocatore belga arriverà per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.
