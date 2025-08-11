Milan, oggi si punta a chiudere anche l'affare Athekame

Oltre che Koni De Winter, il Milan punta a chiudere oggi un'altra operazione di mercato, vale a dire Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys. Lo riferisce Tuttosport che spiega che oggi è attesa la fumata bianca al suo trasferimento in rossonero per 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Ieri il giocatore svizzero dovrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia giallonera (ha giocato gli ultimi 13 minuti contro il Sion). 

Questa settimana sarà poi importante anche per capire se Rasmus Hojlund, al momento primo obiettivo del Milan per l'attacco, si convincerà a dire sì al Diavolo. Il club rossonero ha già in mano l'ok di massima del Manchester United per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma manca ancora quello dell'attaccante danese che vorrebbe giocarsi le sue chance a Old Trafford. Sullo sfondo, rimane sempre il piano B, Dusan Vlahovic.
 