La Gazzetta in apertura: "Milan, De Winter a un passo"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, De Winter a un passo". I rossoneri, dopo aver chiuso per il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle, stanno definendo l'arrivo del suo sostituto, vale a dire Koni De Winter, difensore centrale classe 2002 del Genoa. L'accordo tr ai club è stato trovato intorno ai 20 milioni di euro.
Ma il mercato del Diavolo non si ferma visto che i rossoneri stanno proseguendo la caccia a Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. I Red Devils lo ha scaricato dopo l'arrivo di Sesko dal Lipsia, ma il giocatore continua a ripetere di voler restare per giocarsi le sue carte. Il Milan, che punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, è al lavoro per avere il sì dell'ex centravanti dell'Atalanta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan