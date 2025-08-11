La Gazzetta in apertura: "Milan, De Winter a un passo"

La Gazzetta in apertura: "Milan, De Winter a un passo"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, De Winter a un passo". I rossoneri, dopo aver chiuso per il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle, stanno definendo l'arrivo del suo sostituto, vale a dire Koni De Winter, difensore centrale classe 2002 del Genoa. L'accordo tr ai club è stato trovato intorno ai 20 milioni di euro. 

Ma il mercato del Diavolo non si ferma visto che i rossoneri stanno proseguendo la caccia a Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. I Red Devils lo ha scaricato dopo l'arrivo di Sesko dal Lipsia, ma il giocatore continua a ripetere di voler restare per giocarsi le sue carte. Il Milan, che punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, è al lavoro per avere il sì dell'ex centravanti dell'Atalanta. 
 