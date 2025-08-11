Il Milan si gode il nuovo Leao: la "cura Allegri" sta funzionando

vedi letture

Rafael Leao è senza dubbio una del note più lieti del pre-campionato del Milan. Non tanto per i gol o per le giocate, ma soprattutto per il suo atteggiamento in campo che è sempre stato un po' il suo problema. Anche ieri contro il Chelsea, nell'amichevole persa 4-1 e giocata per oltre un'ora in 10 dal Diavolo, si è visto un Leao che ha corso in lungo e in largo mostrando determinazione e convinzione. E' ancora presto per dirlo con certezza, ma la "cura Allegri" sembra stia funzionando alla grande.

Dopo il match perso contro il Chelsea, Max Allegri ha dichiarato a Sky: "Abbiamo finito un mese di preparazione dove non ci sono stati infortuni, da martedì potremo prepararci al meglio per la Coppa Italia. Oggi paradossalmente in 10 abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa, domenica c’è una partita da dentro e fuori. Ora dovremo lavorare con totale serenità. Leao? Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti. Abbiamo avuto occasioni, potevamo essere più cattivi".

