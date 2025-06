QS: "Mirino Milan a centrocampo: Xhaka e Jashari sul taccuino"

"Mirino Milan a centrocampo: Xhaka e Jashari sul taccuino": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alle mosse di mercato del Diavolo per rinforzare il centrocampo dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. In particolare, i rossoneri hanno messo gli occhi su due giocatori svizzeri, vale a dire Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Ardon Jashari del Club Brugge.

A proposito del primo, qualche giorno ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale con cui ha lasciato aperta la porta ad un addio al club tedesco in estate: "In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me. Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia".