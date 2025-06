Tuttosport titola: "Vlahovic: perchè il Milan ci crede"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Vlahovic: perchè il Milan ci crede". A Massimiliano Allegri non basta Santiago Gimenez in attacco e per questo ha chiesto un altro centravanti visto che Abraham non verrà riscattato, Jovic non rinnoverà, mentre Camarda andrà via a giocare in prestito. Da settimane ormai viene accostato al Diavolo il nome di Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus senza il rinnovo di contratto.

in via Aldo Rossi sono convinti di poter arrivare ad un accordo con i bianconeri intorno ai 25 milioni di euro, mentre con il giocatore potrebbero "bastare" 6-7 milioni di ingaggio. Al Milan ritroverebbe Allegri con cui ha già lavorato alla Juventus. I numeri di Vlahovic con Max in panchina rimangono di tutto rispetto: 99 presenze in due stagioni e mezzo, 41 gol segnati e 10 assist serviti.