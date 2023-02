Gazzetta: "E' un Milan spuntato. Rafa, il grande freddo. Origi-Giroud: zero tiri"

MilanNews.it

"E' un Milan spuntato. Rafa, il grande freddo. Origi-Giroud: zero tiri": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla crisi dell'attacco rossonero. Per il portoghese è il momento più duro tra la seconda panchina di fila (Sassuolo e derby) e il nodo del rinnovo che continua a non arrivare. Male anche i due titolari di ieri, vale a dire il francese e il belga, che non ha mai tirato in porta.