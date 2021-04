Gazzetta - Ecco perché Gigio non ha ancora risposto al Milan

Donnarumma non ha ancora dato una risposta al Milan. Con ogni probabilità, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Gigio vuole avere la certezza che il Milan parteciperà alla prossima edizione della Champions League (ambizione legittima), ma la questione è soprattutto economica. Mino Raiola chiede 10 milioni per il suo assistito e una clausola rescissoria relativamente bassa per permettergli, eventualmente, di trovare con maggiore facilità una soluzione alternativa nei prossimi mesi se qualcosa con i rossoneri non dovesse funzionare.