Gazzetta: "Futuro in gioco. Theo ciao Milan, il dubbio è su Leao. Gimenez certezza"

La Gazzetta dello Sport titola così oggi: "Futuro in gioco. Theo ciao Milan, il dubbio è su Leao. Gimenez certezza". In casa rossonera si prospetta una vera e propria rivoluzione che ovviamente riguarderà anche la rosa milanista. Tra coloro che resteranno sicuramente ci sono Thiaw, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Bondo, Pulisic, Musah, Camarda e Gimenez.

In partenza ci sono invece Theo Hernandez, che non rinnoverà e si cercheranno acquirenti nei prossimi mesi, Tomori, Emerson Royal, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic, così come Abraham e Joao Felix che non verranno riscattati rispettivamente da Roma e Chelsea. Attenzione poi anche ad altri giocatori il cui futuro rossonero è incerto: si tratta di Maignan, Walker (è in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City), Terraccano, Sottil (è in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina) e Leao, il cui destino dipenderà in primis dalla sua volontà e delle eventuali offerte che arriveranno visto che nel contratto ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.