Gazzetta - Ibra, Capodanno con Abate: brindisi a mezzanotte, poi subito a casa

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha festeggiato il Capodanno a casa dell’amico ed ex compagno di squadra Ignazio Abate. È stata una serata per pochi intimi, con la compagna Helena e i figli che hanno raggiunto Zlatan a Milano. Lo svedese, dunque, ha trascorso la serata con la famiglia e il suo grande amico. Ibra - sottolinea la rosea - non ama la mondanità e fa una vita assolutamente regolare. Non a caso, prima dell’una di notte, dopo aver brindato al nuovo anno, è subito tornato a casa, rispettando consegne e orari.